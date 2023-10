Policiais prendem acusado de integrar tráfico de drogas do Complexo do Lins

Policia Militar prende integrante do tráfico de drogas do Complexo do Lins - Foto: Divulgação/ Disque Denúncia

Policia Militar prende integrante do tráfico de drogas do Complexo do Lins - Foto: Divulgação/ Disque Denúncia

Policiais militares prenderam, na manhã desta segunda-feira (30), na Rua Arquias Cordeiro, no Meier, Zona Norte do Rio, o acusado e foragido da Justiça, Vinicius da Silva Conceição, de 32 anos.

Após receberem a informação de que ele havia dado entrada no Hospital Salgado Filho, no Meier, e com informações falsa sobre identidade, em decorrência de acidente de moto, no qual quebrou parte da perna e tornozelo, os agentes conseguiram localizar o acusado no interior do hospital.

Evadido do Sistema Prisional, após receber o beneficio de Visita Periódica ao Lar (VPL), oriundo da cidade de Araruama, e atualmente, integrante do tráfico de drogas do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, contra ele constava um mandado de prisão.

Diante dos fatos, o caso foi registrado na 23ª DP (Meier), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso ficou sob custódia no hospital, em decorrência de seu estado de saúde, e depois será transferido para uma unidade prisional da SEAP/RJ.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 (WhatsApp)