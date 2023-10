Morre policial baleado em Maria Paula

Internado desde o último dia 26, depois de ser baleado na cabeça, em Maria Paula, São Gonçalo, o policial militar José Wilton Chaves dos Santos, de 40 anos, morreu na noite desta segunda-feira (30), após o fim do protocolo de morte encefálica.

Os familiares receberam as informações sobre os exames realizados no paciente e o protocolo foi encerrado às 18h. A família do policial optou por não realizar a doação de órgãos do paciente.

O policial estava de folga em um bar na região do Campo Novo quando foi atingido, por volta das 19h30. Os autores seriam, segundo relatos preliminares, suspeitos que o reconheceram na região. Ainda não há informações a respeito do paradeiro dos acusados.