Homem é vítima de bala perdida no Alcântara, em São Gonçalo

Uma tentativa de assalto terminou com um homem, de 24 anos, baleado na manhã desta terça-feira (31), no bairro Alcântara, em São Gonçalo. A vítima foi socorrida pela mãe, com ajuda da viatura da Guarda Municipal, para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

Segundo informação, um grupo de assaltantes foi surpreendido pela polícia e durante a abordagem houve uma troca de tiros, vindo a atingir um transeunte.

De acordo com testemunhas, o homem seria vendedor de verduras e estava em uma banca na Rua São Pedro. A Polícia ainda não confirmou a profissão da vítima.



O caso será investigado pela 74ª DP (Alcântara). Não há informações sobre presos.