Mostra Sesc de Cinema começa em Niterói e São Gonçalo nesta quarta-feira, 1º de novembro

A etapa presencial da Mostra Sesc de Cinema – Panorama Rio de Janeiro vai começar nesta quarta-feira, 1º de novembro, em Niterói e São Gonçalo. Ao longo do mês, 30 filmes serão exibidos nas unidades do Sesc RJ nos dois municípios. As exibições integram o circuito nacional, que chega a sua 6ª edição como uma das principais iniciativas de incentivo ao cinema independente no País. As sessões são gratuitas.

Com curadoria da equipe do Sesc RJ e da professora, pesquisadora e crítica de cinema Maria Bogado, a mostra fluminense apresenta 5 longas e 25 curtas produzidos no estado e que apresentam uma gama de nuances e complexidades que compõem os indivíduos em seus gestos cotidianos, lutas e sonhos, buscando escapar de clichês e estereótipos de imagens produzidas no estado e que inundam o imaginário nacional.

Leia também:

Que luxo! Rapper gonçalense presenteia namorada com carro de R$ 400 mil

30 de outubro: Eleição de Lula completa 1 ano

Entre os destaques da mostra, no estado, estão Primo da Cruz, documentário dirigido por Alexis Zelensky sobre um ex-presidiário que se tornou um talentoso pintor após 10 anos de reclusão. A obra foi indicada pelo Sesc RJ a compor a mostra nacional. Com direção de Igor Angelkorte e Victor Seixas, a seleção ainda exibirá o documentário A Ilha do Farol, que narra a história de um jovem ator que enfrenta a perda progressiva de movimentos causada pela Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). O premiado curta-metragem Quem de Direito, de Ana Galizia, e que mostra as mobilizações para acesso à terra e contra um projeto de barragem no Vale do Guapiaçu, em Cachoeiras de Macacu (RJ), também está na lista.



A mostra ainda destaca filmes relacionados à temática LGBT+: os curtas As Inesquecíveis, com direção de Rafaelly La Conga Rosa, que estreou no Festival Internacional de Curitiba em 2023, e Deus Não Deixa, de Marçal Viana, selecionado para o 28º Festival LesGaiCineMad – o mais importante festival internacional de cinema LGBT+ em língua espanhola.

Etapa virtual no Youtube

Os filmes estarão em cartaz até 30 de novembro nas unidades do Sesc e nos espaços parceiros. O público que não puder conferir as obras nas sessões presenciais terá a oportunidade de assisti-las online. Isso porque o panorama fluminense da Mostra Sesc de Cinema terá uma etapa virtual, que será realizada de 1º a 15 de dezembro. Os filmes serão disponibilizados no canal do Sesc RJ no Youtube (youtube.com/portalsescrio). O acesso será gratuito.

PROGRAMAÇÃO

SESC NITERÓI

Rolê - Histórias dos Rolezinhos

1/11, 16h.

Longa-metragem. 82 min. 14 anos.

Desova + Quem de direito + E nada mais disse + Nossos passos seguirão os seus... + Alex

1/11, 18h.

Sessão de curtas-metragens. 91 min. 12 anos.

O dia da posse

8/11, 16h.

Longa. 70 min. livre

Preto + Uma tarde pra tirar retrato + As inesquecíveis + Todas as rotas noturnas conduzem ao alvorecer

8/11, 18h.

Sessão de curtas. 81 min. 16 anos.

Primo da Cruz

22/11, 16h

Longa. 89 min. 14 anos

Pipa o ano todo + Bel Letras + A jornada do valente + Dourado

22/11, 18h.

Sessão de curtas. 71 min. Livre.

Patuá + Herdeiros

29/11, 16h.

Sessão de curta + Longa. 84 min. Livre.

Romão + Arruma um pessoal pra gente botar uma macumba num disco + Sou Point 44, amor, um arco-íris multicor

29/11, 18h.

Sessão de curtas. 49 min. 12 anos.

SESC SÃO GONÇALO

Desova + Quem de direito + E nada mais disse + Nossos passos seguirão os seus... + Alex

1/11, 16h; 30/11, 10h.

Dessão de curtas. 91 min. 12 anos.

O dia da posse

2/11, 14h30.

Longa. 70 min. Livre

Patuá + Herdeiros

2/11, 10h; 8/11, 16h.

Sessão de curta + Longa. 84 min. Livre.

Deus não deixa + A ilha do farol

3/11, 19h; 9/11, 14h30.

Sessão de curta + Longa. 82 min. Livre.

Preto + Uma tarde pra tirar retrato + As inesquecíveis + Todas as rotas noturnas conduzem ao alvorecer

4/11, 16h.

Sessão de curtas. 81 min. 16 anos.

A menina e o mar + Îebyra

5, 12, 19, 26/11, 14h; 23/11, 10h.

Sessão de curtas. 32 min. Livre.

Rolê - Histórias dos Rolezinhos

9/11, 10h; 18/11, 16h.

Longa. 82 min. 14 anos.

Nossos filhos estão destinados à morte + Menino de areia + Chakal

11/11, 16h; 16/11, 14h30.

Sessão de curtas. 47 min. 16 anos.

Pipa o ano todo + Bel Letras + A jornada do valente + Dourado

15/11, 16h; 16/11, 10h.

Sessão de curtas. 71 min. Livre.

Caminhos afrodiaspóricos pelo Recôncavo da Guanabara + Yasmin

22/11, 16h; 30/11, 14h30.

Sessão de curtas. 27 min. Livre.

Romão + Arruma um pessoal pra gente botar uma macumba num disco + Sou Point 44, amor, um arco-íris multicor

23/11, 14h30.

Sessão de curtas. 49 min. 12 anos.

Primo da Cruz

25/11, 16h; 29/11, 16h.

Longa. 89 min. 14 anos

SERVIÇO

6ª Mostra Sesc de Cinema – Panorama Rio de Janeiro

Etapa presencial: 1º a 30 de novembro

Sesc Niterói e Sesc São Gonçalo

Etapa virtual: 1º a 15 de dezembro em youtube.com/portalsescrio

Gratuito