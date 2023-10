Que luxo! Rapper gonçalense presenteia namorada com carro de R$ 400 mil

O rapper gonçalense Orochi não foi nem um pouco "modesto" na hora de surpreender a namorada em seu aniversário de 21 anos, comemorado no último final de semana. Isso porque ele a presentou com um luxuoso carro de R$ 400 mil, depois de ter feito também uma festa surpresa para a amada.

O modelo escolhido pelo cantor nascido em São Gonçalo é um Audi Q3 com performance Black, que ainda foi entregue com um laço vermelho. "Um dia perguntei, 'amor, qual o seu sonho?'. Ela me disse que queria ter o carrinho dela", disse Flávio Cesar Costa de Castro, mais conhecido como 'Orochi'.

Leia também:

'Calada vence': Rico Melquiades mostra resultado de cirurgia plástica

MC Guimê confirma ter sido traído por Lexa enquanto estava no BBB

"Dia 28 de outubro de 2023 se tornou meu dia preferido da vida! Nenhuma dessas fotos consegue demonstrar nem 1% do quanto eu estava feliz e realizada ao lado das pessoas que mais amo nesse mundo. @orochi meu amor você ressignifica minha vida todos os dias, Deus foi muito bom de unir nossos caminhos, você me faz a mulher mais feliz do mundo!!!!!! tô tão feliz que tô transbordando ❤️❤️❤️ parabéns pra mim!!! 21 voltas ao sol", publicou Lara Jucá em seu perfil do Instagram.

O rapper e a influenciadora começaram a namorar em 2019, quando Orochi lançava seu álbum de estreia. Dois anos depois, em 2021, eles terminaram e reataram meses depois, porém a volta não durou muito tempo e o casal rompeu novamente. No começo deste ano, os dois voltaram a ser vistos juntos e confirmaram o retorno do relacionamento.