Pai e filha morrem e duas pessoas ficam feridas após tiroteio em Maricá

Um homem e sua filha morreram por conta de um ataque a tiros no distrito de Inoã, em Maricá, durante a tarde desta sexta-feira (27). A outra filha da vítima e um idoso que passava pela rua também foram atingidos. O crime aconteceu em um condomínio no bairro Santa Paula.

Testemunhas contam que os suspeitos atiraram diversas vezes contra o veículo onde a vítima estava enquanto ele passava pelo condomínio, com as duas crianças no carro. Os disparos acabaram atingindo também um pedestre que caminhava pela calçada no momento do conflito.

Ainda não há detalhes a respeito da identidade do homem, que morreu na hora. O local foi periciado pela Polícia e o corpo recolhido pela Defesa Civil. As crianças e o idoso foram levados para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí.

Na unidade, uma das meninas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo pouco depois de dar entrada na unidade. As outras duas vítimas seguem internadas. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) registrou a ocorrência. Peritos da unidade estiveram no local, assim como policiais do 12° BPM (Niterói).