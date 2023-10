Ação conjunta prende homem em flagrante por roubo em Itaboraí

Agentes da 71ª DP (Itaboraí) prenderam um homem em flagrante, neste sábado (28/10), acusado de roubo. Ele foi capturado no Centro de Itaboraí, após ação integrada com policiais do Programa Segurança Presente.

A prisão ocorreu após análise de imagens, que mostravam o suspeito praticando o crime contra duas mulheres. As equipes realizaram buscas e localizaram o assaltante.

Ele foi conduzido para a delegacia e reconhecido por uma das vítimas como o autor do delito. Após ser autuado, o homem foi transferido para o sistema prisional.