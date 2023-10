'Calada vence': Rico Melquiades mostra resultado de cirurgia plástica

Os seguidores do influenciador estavam ansiosos para ver o resultado mostrado no programa de TV. - Foto: Divulgação

O influenciador Rico Melquíades, campeão de A Fazenda 13 conhecido pelo bordão "calada vence", mostrou neste domingo, durante o programa "Domingo Espetacular", da Record, o resultado das cirurgias plásticas pelas quais passou. Ele realizou uma série de mudanças faciais desde que iniciou a carreira como digital influencer.

Segundo o ex-Fazenda, ele gastou cerca de R$ 50 mil com os procedimentos estéticos. Antes de mostrar o resultado na TV, o influenciador havia declarado, em postagens no Instagram, que optou por realizar as cirurgias após ser chamado de “feio” por haters nas redes sociais.

Ele realizou procedimentos no nariz, nas pálpebras e sobrancelhas, na boca e ainda fez um lifting temporal

