Policial militar morre em acidente na rodovia Niterói-Manilha

Um policial militar morreu após um acidente de motocicleta na Rodovia BR-101, no trecho entre Niterói e Manilha, altura do Km 309, em São Gonçalo, na noite desse sábado (28). A vítima foi identificada como o sargento Leandro Firmino Silva da Cruz, lotado no 5º Batalhão da Polícia Militar (Gamboa), região central do Rio.

De acordo com informações da Arteris Fluminense, a concessionária responsável pela rodovia, equipes de resgate foram acionadas em resposta a um chamado de queda de moto por volta das 20h, porém, ao chegarem ao local, constataram que o sargento já havia falecido. Como resultado, a faixa da rodovia permaneceu interditada até as 23h20.

Leia mais:

➢ Escola lamenta morte prematura de menina assassinada em Maricá

➢ Homem tenta furtar residência e se esconde dentro de caixa d'água

Pedestres que presenciaram o acidente informaram à Polícia Militar que uma motocicleta do modelo Yamaha, na cor preta, havia colidido contra a mureta de proteção da via.

Na cena, ficou evidente que o ocupante da moto não sobreviveu aos ferimentos e foi declarado sem vida. Segundo informações, ele retornava do trabalho, onde atuava pelo programa Segurança Presente, quando sofreu o acidente.

Em nota, a PM informou que "o militar trafegava pela rodovia quando colidiu com a moto contra um muro, na altura de Neves. Infelizmente, o policial não resistiu aos ferimentos".

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó para os procedimentos legais. Ainda não há informações sobre o sepultamento.