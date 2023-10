Homem tenta furtar residência e se esconde dentro de caixa d'água

Um homem foi detido em flagrante por agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) na tarde da última sexta-feira (27), após uma tentativa de furto de itens de metal em uma residência, na Zona Norte do Rio

De acordo com informações da Polícia Civil, os agentes receberam um chamado do morador da casa localizada na Praça da Bandeira, que informou que um suspeito havia invadido sua propriedade e estava tentando remover a grade de proteção do ar-condicionado.

Após a tentativa de furto, o indivíduo, cuja identidade não foi divulgada, procurou refúgio dentro da caixa d'água de um estabelecimento comercial próximo à residência. No entanto, as autoridades o localizaram e o conduziram à delegacia, onde ele foi formalmente acusado do crime de tentativa de furto.