Homem é preso por matar cachorro em Paraty

Um homem foi detido em flagrante pela 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, na noite da última sexta-feira (27), na cidade de Paraty, situada na Costa Verde do Rio de Janeiro, após a morte de um cachorro. De acordo com informações fornecidas pela corporação, o suspeito teria efetuado um disparo contra o animal utilizando uma espingarda. Durante a prisão, as autoridades também apreenderam duas armas de fogo.

Tanto o tutor do cão quanto o indivíduo responsável pelo disparo, cuja identidade não foi divulgada, foram conduzidos à 167ª DP (Paraty). O incidente ocorreu no bairro de Tarituba.

Segundo o delegado Marcello Russo, titular da 167ª DP, o acusado alegou ter efetuado o disparo devido à invasão do animal em seu terreno.

Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e pelo crime de maus-tratos aos animais. O motivo do ataque, segundo o autor, foi as constantes entrada do cachorro do vizinho em sua propriedade.