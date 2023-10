Grupo de estudantes derruba coqueiro turístico de praia em Angra

Antes e depois do famoso coqueiro da Praia do Dentista, em Angra dos Reis - Foto: Reprodução

Antes e depois do famoso coqueiro da Praia do Dentista, em Angra dos Reis - Foto: Reprodução

Um grupo de estudantes foi flagrado derrubando um coqueiro turístico na Praia da Jurubaíba, conhecida como Praia do Dentista, localizada na Ilha da Jipóia, Costa Verde do Rio, no último sábado (21). O episódio revoltou moradores da cidade e turistas.

O vídeo que mostra os banhistas em cima da árvore fazendo força para baixo, ganhou as redes sociais nesta semana | Foto: Reprodução

O vídeo que mostra os banhistas em cima da árvore fazendo força para baixo, ganhou as redes sociais nesta semana. Na gravação, é possível ver cerca de seis jovens realizando a ação. A árvore era um ponto turístico por ter o formato inclinado, sendo cenário de diversas fotos.

Por meio de nota, a administração municipal disse que lamenta que os banhistas descumpram regras básicas estabelecidas para a preservação de matas e praias.



Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado no Cais de Santa Luzia, mostra policiais militares conduzindo à delegacia cerca de 25 alunos que estão em excursão na cidade. A Polícia Civil ouve, nesta sexta-feira (27), o depoimento do grupo de estudantes.

De acordo com a PM, agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) foram ao Cais, em apoio a Secretaria Ambiental de Angra dos Reis, onde localizaram os responsáveis pelo ato de vandalismo ocorrido no interior da unidade de conservação APA Tamoios.



Os envolvidos foram encaminhados para a 166ª DP (Angra dos Reis) e podem responder por crime ambiental, passível de multa, pena de reclusão ou detenção.

Segundo a Prefeitura de Angra, os 25 estudantes irão prestar depoimento sobre o ocorrido, mas apenas seis são suspeitos de ter derrubado o coqueiro.

A Polícia Civil ainda apura o ocorrido.