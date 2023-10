Moradores do Boaçu, SG, ficam sem internet após furtos de cabos de operadoras

Moradores do Boaçu afirmam que estão sem internet após cabos das operadoras de telefonia e banda larga serem, novamente, furtados por usuários de drogas na região. Essa não é a primeira vez que gonçalenses residentes do bairro denunciam o transtorno causado pela criminalidade.

Segundo um cliente da Claro, que mora na Rua Francisco Barbeiro, ele está sem internet há uma semana, desde o último dia 19, pois usuários de drogas roubaram os cabos.

"A empresa até agora não mandou nenhum técnico para reparar, deixando vários clientes sem internet", disse.

Uma outra moradora do bairro, residente da Rua Doná Clara, afirma que ela e os vizinhos ficaram por 10 dias sem o serviço, e que no último final de semana a situação teria sido normalizada. Porém na madrugada da terça-feira passada (24) o transtorno teria recomeçado, já que roubaram novamente a fiação.

"Eles estão entrando pelos fundos das casas e furtando tudo que tem. E, como se não não bastassem as casas, levaram todos os fios de telefone da rua", desabafou.

Essa não é a primeira e nem a segunda vez que a reportagem de O SÃO GONÇALO denuncia o crime no Boaçu. Inclusive, um suspeito de furto foi preso por agentes da 72ª DP (Mutuá) após a veiculação de uma matéria sobre o roubo de fios na Rua Capitão Acácio.

Mais de 50 prisões pelo crime

Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o 7°BPM (São Gonçalo) distribui os esforços do policiamento ostensivo, tendo como foco principal a prevenção de delitos em todo o município. O policiamento é realizado pelo batalhão a pé e com viaturas.

"O comando da unidade já tomou conhecimento do caso e trabalha em parceria com a delegacia da área, para identificar e prender os autores do fato", comunicou.

Sobre o crime de furto de cabo telefônico de janeiro a agosto de 2023, a PM divulgou que foram realizadas 56 prisões e três apreensões de menores. Já os materiais apreendidos foram: 10 facas, 10 alicates, 5 escadas, 3 arcos de serra, 1 estilete e 1 chave de fenda, além de diversos metros de cabos telefônicos.

A PMERJ indicou também que de janeiro a agosto deste ano, o 7ºBPM efetuou mais de 1092 prisões durante as ações ostensivas em sua área de policiamento, e que a unidade vem trabalhando a fim de reduzir os índices criminais.

"O resultado do trabalho aplicado se reflete nos dados compilados pelo Instituto de Segurança Pública, que mostram uma redução significativa no número de roubos de rua diminuiu em 59.9 somente no mês de agosto deste ano, na comparação ao mesmo período do ano passado", concluiu.

A Corporação ressalta ainda a importância da população colaborar através de denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, faça o acionamento através da nossa Central ou App 190. Os registros nas delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que procedimentos investigativos sejam iniciados.

Procurada, a Claro informou que os serviços estão funcionando normalmente. Sobre o roubo da fiação, a empresa repassou a demanda para a Conexis, que ainda não respondeu.