Não é notícia repetida: moradores do Boaçu denunciam novos furtos de cabos

Moradores do bairro Boaçu, em São Gonçalo, denunciam, mais uma vez, o transtorno causado pelos furtos de cabos de internet e telefonia. Os responsáveis pelos roubos seriam usuários de drogas, que estariam aproveitando as noites e madrugadas para roubar na região.

Segundo um morador da Travessa Acácio Lima, essa seria a quinta vez que a rua sofre com o problema e uma das principais razões para o aumento dos roubos seria a falta de patrulhamento na região.

Leia também:

➢ Furtos de cabos deixam moradores do Boaçu sem internet e sinal de telefone

➢ OSG faz por você: Moradores do Boaçu voltam a ter água após reportagem

De acordo com o morador, que preferiu não se identificar, na madrugada do último sábado (9), por volta das 2h30, usuários de droga cortaram o cabeamento e danificaram o poste de uma das casas da rua. Os vizinhos teriam percebido a movimentação através do latido dos cachorros, mas não puderam agir. Os suspeitos estariam armados com facas, carregando sacolas pretas e na companhia de um homem de moto.

"Não há policiamento, não há segurança. Estamos a mercê dos usuários de drogas", disse.

Uma segunda moradora da região confirmou os furtos e informou que o problema tem acontecido na maior parte das ruas do bairro, inclusive na principal, a Rua Imboassú. Segundo ela, os consumidores sofrem com a falta de internet e mesmo com o conserto pelos técnicos das operadoras, o restabelecimento não dura muito pois o furto acontece no mesmo dia.

O SÃO GONÇALO procurou a Polícia Militar, que informou que "o 7°BPM (São Gonçalo) está engajado no combate aos roubos de fios diversos em toda sua região de atuação, com ações recorrentes realizadas em regiões de mancha criminal. Além do policiamento ordinário, com o apoio adicional de viaturas do Regime Adicional de Serviço (RAS), o comando da unidade também atua na remoção de obstáculos físicos (barricadas) a fim de facilitar o trabalho das concessionárias.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, o total de roubos no estado sofreu uma queda de 26,8% de janeiro a julho de 2023, comparado com o mesmo período do ano passado.Por meio do secretário da Polícia Militar, coronel Henrique Marinho Pires, o comando da corporação criou uma frente de trabalho para entender com mais amplitude a questão e ouvir diretamente as demandas dos demais envolvidos nesse contexto. Periodicamente, são realizadas reuniões entre o comando e representantes das concessionárias prestadoras de serviços diversos, como eletricidade, telefonia e internet, assim como do sistema de trens urbanos.

Moradores revelam que é a sexta vez que passam pelo transtorno | Foto: Reprodução

O resultado dessa mobilização conjunta pode ser observado nos números. Do início do ano passado até o momento, somente a Polícia Militar já apreendeu mais de 21 toneladas de cabos diversos, num montante que representa mais de 20 quilômetros de fios recuperados. Nesse período, já foram presos mais de 520 envolvidos em tais práticas delituosas, nos ambientes mais diversos, das ruas a nossa extensa malha ferroviária.A Polícia Militar ressalta ainda a importância da colaboração da população realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - e acionando nossas equipes pela Central 190 ou via Aplicativo 190. Os registros nas delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que os procedimentos investigativos sejam iniciados".