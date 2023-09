Criminosos furtam janelas e porta de casas no Boaçu, SG

Os moradores do bairro do Boaçu, em São Gonçalo, estão enfrentando uma onda de insegurança que vem tirando o sono da vizinhança. Isso porque usuários de drogas continuam cometendo furtos na região, e agora até janelas e portas de casas estão sendo levadas pelos criminosos.

Segundo um morador da Travessa Acácio Lima que preferiu não se identificar, além dos furtos a cabos de internet e telefonia, os suspeitos estão aproveitando a madrugada para invadir casas e roubar janelas, portas e grades de hidrômetro.

"Estamos à mercê de usuários de drogas. Primeiro furtaram os cabos da rua de internet, agora estão invadindo casas para roubar objetos de metal", revela.

Grades de hidrômetros estão sendo levadas | Foto: Reprodução

O morador também afirma que chegou a ligar para a polícia ao ouvir barulhos dos suspeitos cometendo os crimes, porém nenhuma equipe da PM foi até o local parar verificar a denúncia.

Essa não é a primeira vez que O SÃO GONÇALO faz uma matéria sobre os furtos contra casas da Travessa Acácio Lima. A última reportagem, inclusive, foi realizada há pouco mais de duas semanas, indicando que não há "descanso" para a vizinhança.

A Polícia Militar foi procurada e, em nota, informou que a corporação está engajada no combate aos roubos de fios diversos em toda sua área de atuação, com ações recorrentes realizadas em regiões de mancha criminal.

"Além do policiamento ordinário, com o apoio adicional de viaturas do Regime Adicional de Serviço (RAS), as unidades também atuam na remoção de obstáculos físicos (barricadas) a fim de facilitar o trabalho das concessionárias", comunicou.

Segundo a assessoria de imprensa da PMERJ, por meio do secretário da Polícia Militar, coronel Henrique Marinho Pires, o comando da corporação criou uma frente de trabalho para entender com mais amplitude a questão e ouvir diretamente as demandas dos demais envolvidos nesse contexto.

"Periodicamente, são realizadas reuniões entre o comando e representantes das concessionárias prestadoras de serviços diversos, como eletricidade, telefonia e internet, assim como do sistema de trens urbanos. O resultado dessa mobilização conjunta pode ser observado nos números. Do início do ano passado até o momento, somente a Polícia Militar já apreendeu mais de 21 toneladas de cabos diversos, num montante que representa mais de 20 quilômetros de fios recuperados. Nesse período, já foram presos mais de 520 envolvidos em tais práticas delituosas, nos ambientes mais diversos, das ruas a nossa extensa malha ferroviária" disse.

A Polícia Militar ressaltou ainda a importância da colaboração da população realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - e acionando as equipes pela Central 190 ou via Aplicativo 190. Os registros nas delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que os procedimentos investigativos sejam iniciados pela corporação.