Jovem de 19 anos é baleado em Maria Paula, Niterói

Na tarde desta quinta-feira (26), um rapaz foi baleado na Estrada da Paciência, em Maria Paula, Niterói. Identificado como Pedro Paulo Fonseca, o disparo que o atingiu partiu de um carro prata, e o autor do crime ainda não foi identificado.

Em vídeo de câmeras de segurança do local, o rapaz está andando na calçada, na faixa contrária ao que o condutor do carro prata estava. Ao avistar Pedro, o criminoso dá a volta com o carro e vai para o lado do jovem com o veículo. Na filmagem, é possível ver que o autor do crime conversa por alguns segundos com Pedro antes de realizar o disparo, no pé da vítima. Após atirar no homem, o condutor do veículo vai embora. O crime aconteceu por volta das 15h.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM de São Gonçalo estavam na Estrada da Paciência e identificaram uma pessoa ferida no chão. O caso foi encaminhado para a 75ª DP, de Rio do Ouro.



A vítima foi socorrida no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Pedro recebeu alta na manhã desta sexta-feira (27).