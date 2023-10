Bombeiros continuam buscas por idosa que caiu em canal na Baixada

O Corpo de Bombeiros do Rio continua as buscas pela idosa que desapareceu ao cair no Canal do Caboclo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã dessa quinta-feira (26). Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, foi levada pela correnteza após parte de sua casa ceder sobre o canal durante a tempestade que atingiu o Rio e fez o dia "virar" noite.

A operação de resgate conta com o emprego de drones e embarcações, que percorrem a extensão do canal, além do Rio Pavuna, que desagua na Baía de Guanabara. Os trabalhos seguem ininterruptamente, sem previsão de término.

Os bombeiros foram acionados às 9h40 de ontem (26), mais de uma hora após o desaparecimento. De acordo com vizinhos, a situação só foi percebida por causa do muro, já que a idosa vivia sozinha na casa.



Segundo o G1, a família de Maria do Carmo afirma que a moradora e a prefeitura de Duque de Caxias estavam negociando uma indenização por conta do muro que estava inclinado e acabou cedendo. A área em que o muro ficava iria receber também as intervenções de uma obra que a prefeitura está realizando no canal.