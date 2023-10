Réus no caso Jeff Machado têm primeiro julgamento nesta sexta

Ator foi morto e concretado em quintal de casa na Zona Oeste do Rio - Foto: Reprodução

Ator foi morto e concretado em quintal de casa na Zona Oeste do Rio - Foto: Reprodução

A 1ª audiência de instrução e julgamento do caso Jeff Machado está marcada para esta sexta-feira (27). Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinicius da Silva Braga são os réus, acusados de matar e ocultar o corpo do ator catarinense.

Na sessão, fechada à imprensa, começam a ser ouvidas as testemunhas convocadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), entre elas a mãe e o irmão de Jeff. Ao todo, foram convocadas 18 testemunhas. O advogado Jairo Machado, que auxilia a família do ator, é assistente de acusação.

Leia também:

Polícia conclui inquérito sobre morte do ator Jefferson Machado

Crime e mistério!:Baú em que corpo de Jeff Machado foi achado pertencia ao ator

Jeff Machado desapareceu no final de janeiro e seu corpo só foi encontrado em maio, em um baú enterrado e concretado no quintal de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Os réus são denunciados pelo MPRJ pelos seguintes crimes: homicídio quadruplamente qualificado (motivo torpe, emprego de asfixia, uso de recurso que impediu a defesa da vítima e para ter vantagem de outro crime); ocultação de cadáver; estelionato; crimes patrimoniais contra o espólio do ator (saques, tentativa de venda de bens, compras com cartão de crédito); invasão de dispositivo eletrônico; falsa identidade (por se passar por Jeff Machado); maus-tratos a animais.

Apenas Bruno deve responder por todas essas acusações; Jeander é acusado somente de homicídio, ocultação e maus-tratos a animais. Segundo o MP, Bruno teria matado Jeff após uma falsa promessa de conseguir uma vaga para o ator em uma novela mediante o pagamento de R$ 18 mil.