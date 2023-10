Polícia Civil prende mulher que matou o namorado e simulou suicídio na Ilha do Governador

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta quinta-feira (26/10), uma mulher acusada de homicídio qualificado. Ela foi localizada no município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, após trabalho de inteligência realizado pela equipe da unidade.

O crime foi praticado em abril do ano passado, na residência em que ela morava com a vítima, seu namorado, na Ilha do Governador. Na época, ela foi ouvida na DHC, mas alegou que Carlos Phelipe Oliveira de Jesus tinha cometido suicídio, isentando-se de qualquer participação no delito.

De acordo com os agentes, ela alegou que era constantemente agredida e que a vítima a teria ameaçado no dia. A mulher afirmou que o namorado havia feito uso de drogas e, então, teria se matado enquanto tomava banho.

A perícia realizada no local do crime, acompanhada de diligências posteriores, foram capazes de desmentir a versão apresentada pela mulher, e comprovaram que ela foi a autora do disparo que matou o namorado. O laudo revelou que havia pólvora nas duas mãos dela, apesar de a autora ter dito que não teve contato com a arma.

Após o crime, ela passou a residir em Campos, onde foi capturada. Contra ela, havia um mandado de prisão preventiva.