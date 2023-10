Motorista de ônibus está internado após incêndio a coletivo por morte de miliciano

Vítima está sendo tratada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Pedro II - Foto: Reprodução/SPDM

Vítima está sendo tratada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Pedro II - Foto: Reprodução/SPDM

Um motorista de ônibus ficou ferido após os ataques a coletivos em represália à morte do miliciano 'Faustão', na última segunda-feira (23), na Zona Oeste do Rio. O trabalhador dirigia um dos 35 ônibus incendiados pelos criminosos e sofreu queimaduras de terceiro grau ao tentar recuperar uma bolsa que havia deixado dentro do coletivo.

O homem está internado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste. A vítima sofreu ferimentos no rosto e nos braços, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Leia também:

Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na queima de ônibus na Zona Oeste do Rio



PM prende sargento que era dono de arma encontrada com o miliciano Faustão

O motorista trabalhava em um dos ônibus da linha 804 (Campo Grande x Largo do Aarão) quando suspeitos atearam fogo no coletivo após a morte após a morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, de 25 anos, o 'Faustão', sobrinho do também miliciano 'Zinho'. O incêndio aconteceu no Largo do Aarão, em Santa Cruz.