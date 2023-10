Fernandinho Beira-Mar alega insanidade para sair da prisão

A defesa de Luis Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira Mar, alegou estado de insanidade mental para que o traficante receba liberdade. Ele passou por perícia psiquiátrica nos últimos dias.

Beira-Mar está isolado na penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande (MS). De acordo com o G1, a defesa alega que a situação de insanidade em que ele se encontra se deve às condições a que está exposto na prisão.

Em 2021, Fernandinho Beira-Mar afirmou, em um vídeo, que estaria sendo vítima de maus-tratos no Presídio Federal de Campo Grande.

Por meio de nota, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) informou que as denúncias de Fernandinho Beira-Mar são “improcedentes”.

No vídeo, o traficante relatou ter permanecido seis meses em uma cela isolada quando foi transferido para a prisão, em setembro de 2019.

A administração do presídio argumentou que o isolamento era necessário para que fosse feita uma análise do perfil do criminoso devido à hierarquia entre os outros presos.

Beira-Mar também relatou que havia escassez de luz na cela, e descreveu o episódio como “forma de tortura”: “Só quero ter o direito de ter um ambiente salubre para eu poder ler, poder estudar. Estava numa cela escura, sem condição de leitura.”

Sobre o período de quatro meses que passou sem receber assistência jurídica em função da pandemia, o traficante disse que fez uma greve de fome para conseguir falar com o advogado. Ele afirma que foi vítima de abuso de autoridade na enfermaria em que ficou internado após o fim da greve.