PM tira mais um fuzil das mãos de criminosos do Complexo do Salgueiro

Acusados de integrarem o crime organizado do Complexo do Salgueiro, no bairro de mesmo nome, em São Gonçalo, dois homens foram baleados e presos, na manhã desta segunda-feira (23). Com os acusados a polícia apreendeu um fuzil, calibre 556, e uma pistola.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (Gat) do 7º BPM (São Gonçalo), que estão ocupando o território, considerado o mais perigoso da região, estavam em patrulhamento pela Estrada das Palmeiras, no interior do conjunto de favelas, quando criminosos iniciaram um intenso confronto.

Após o tiroteio, a dupla armada foi encontrada baleada. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde estão recebendo atendimento médico.

O caso será registrado na central de flagrantes da 73ª DP (Neves), onde as armas foram apreendidas.