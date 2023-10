PM prende sargento que era dono de arma encontrada com o miliciano Faustão

O sargento Bruno Bento do Nascimento foi preso administrativamente, nesta terça-feira (24) - Foto: Divulgação

O sargento Bruno Bento do Nascimento foi preso administrativamente, nesta terça-feira (24) - Foto: Divulgação

O policial Bruno Bento do Nascimento foi preso, administrativamente, na manhã desta terça-feira (24), pela Polícia Militar. O agente é o proprietário da arma que estava com o criminoso Matheus Rezende, o Faustão, sobrinho do miliciano Zinho, nesta segunda-feira, quando foi morto durante troca de tiros.

Horas depois da operação realizada pela Polícia Civil, que ocasionou na morte de Matheus, o sargento Bruno, lotado no Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi até a delegacia de Teresópolis, na Região Serrana do Rio, registrar o desaparecimento da sua pistola Glock.

Os agentes descobriram que a pistola estava sob controle do Faustão no instante em que começou o tiroteio com a Polícia Civil.

Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) realizaram buscas na casa do PM, na manhã desta terça-feira (24).



O sargento Bruno do Nascimento está de licença há 30 dias. Em represália ao assassinato de Matheus, um dos chefes da milícia do Rio, pelo menos 35 ônibus e 1 trem foram incendiados na Zona Oeste, nesta segunda-feira. De acordo com o Rio Ônibus, nunca na história da cidade haviam tido tantos veículos queimados em apenas um dia.