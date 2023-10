Duas pessoas da mesma família são baleadas dentro de carro durante abordagem da PM

Uma abordagem da Polícia Militar deixou duas pessoas da mesma família baleadas dentro de carro, na Rua Luiz Gonzaga, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, na última quarta-feira (26). Segundo relatos, as vítimas passavam pelo lugar durante uma perseguição a criminosos, quando o veículo em que estavam foi alvo de disparos. A Polícia Militar apura as circunstâncias e a conduta dos agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Barreira do Vasco e do 4° BPM (São Cristóvão) envolvidos na ação.

Imagem que circulam nas redes sociais mostram um veículo de cor prata parado próximo a viaturas da PM, com uma mulher baleada ainda dentro e um homem caído no chão, perto dos policiais. No vídeo, uma pessoa diz que outro carro teria passado pelo local atirando. Ainda não há informações sobre as identificações e o quadro de saúde dos feridos. O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão) e a Corregedoria da corporação informou ao O Dia que acompanha os trâmites e colabora com as investigações da Polícia Civil.

Ainda de acordo com a PM, os envolvidos na ocorrência serão matriculados de forma compulsória no Programa Integrado de Capacitação Profissional (PICP), que aprimora o treinamento de policiais militares.

A corporação ressaltou também que o procedimento ensinado em todas as escolas de formação é de que seja montado um cerco, inicialmente, com acionamento de viaturas, para os agentes conseguirem interceptar o veículo em fuga. "O princípio da abordagem visa a aproximação cautelosa até o contato com o cidadão. A utilização do armamento é sempre o último recurso, necessário diante do perigo iminente contra a vida do policial", completou.