Menina de 3 anos baleada por agente da PRF morre no Rio

A menina Heloísa dos Santos Silva, de apenas 3 anos, morreu na manhã deste sábado (16), às 9h22. Ela estava internada desde o dia 7 de setembro no Hospital Adão Moreira Nunes, em Duque de Caxias, após ter sido atingida na cabeça por um tiro disparado em uma abordagem por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Arco Metropolitano.

Segundo o boletim médico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Heloísa teve uma piora no quadro médico na última quarta-feira (13), a menina já estava passando por um estado de saúde instável e gravíssimo, conforme a unidade de saúde.

A PRF divulgou nota de pesar pela morte da menina:

‘’É com extremo pesar que recebemos a notícia do falecimento de HELOÍSA DOS SANTOS SILVA, de 3 anos, ocorrido em 16 de setembro de 2023, em Duque de Caxias (RJ).

Solidarizamo-nos com os familiares neste momento de dor e expressamos as mais sinceras condolências pela perda.

A Polícia Rodoviária Federal, através da Comissão de Direitos Humanos, segue acompanhando a família para acolhimento e apoio psicológico.’’ declarou a PRF, através de nota.

Agente admitiu o disparo



No primeiro depoimento dos policiais prestado à Polícia Civil, o agente da PRF admitiu ter feito os disparos de fuzil que atingiram a menina. Segundo ele, os policiais tiveram a atenção voltada para o veículo Peugeot 207, e que a placa indicava que o carro era roubado.

Eles seguiram atrás do veículo, ligaram o giroflex e acionaram a sirene para que o condutor do veículo parasse, mas que, depois de cerca de 10 segundos atrás do veículo, escutaram um som de disparo de arma de fogo e chegaram a se abaixar dentro da viatura.

No depoimento, o agente disse que, então, disparou três vezes com o fuzil na direção do Peugeot porque a situação o fez supor que o disparo que ouviu veio do veículo da família de Heloísa. Os outros agentes confirmaram a versão do colega.

Desde o primeiro momento, a família disse que o tiro partiu de uma viatura da PRF.

A PRF e o Ministério Público Federal (MPF) também investigam o agente que esteve à paisana no hospital onde Heloísa estava, na última semana. As imagens das câmeras de segurança do Adão Pereira Nunes mostram o policial entrando no local, sem se identificar, e sendo seguido por um segurança até o corredor da emergência pediátrica.

William Silva, pai de Heloísa, esteve na segunda-feira (11) no MPF para prestar depoimento. Ele contou que chegou a conversar com o agente da PRF.