Polícia descobre casa usada como depósito do tráfico na Região Oceânica de Niterói

Apreensão ocorreu em imóvel no bairro de Santo Antônio, Niterói - Foto: Divulgação/PMERJ

Apreensão ocorreu em imóvel no bairro de Santo Antônio, Niterói - Foto: Divulgação/PMERJ

Uma casa utilizada como depósito do tráfico na Região Oceânica de Niterói foi descoberta pela Polícia Militar nessa quarta-feira (25). No imóvel, localizado no bairro de Santo Antônio, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas.

De acordo com a PM, agentes do 12º BPM chegaram até o endereço após receberem uma denúncia anônima. Ao chegar no local, confirmaram a informação de que a casa realmente era utilizada pelo tráfico. Foram apreendidos na residência 1.271 pedras de crack, 40 pinos de cocaína, uma capa de colete balístico, um rádio transmissor e bases para rádio.

Leia também:

Governo do Rio tenta impedir volta de líderes do tráfico ao estado

Atos golpistas: Polícia Federal atua novamente em São Gonçalo

Os entorpecentes e os outros itens recolhidos no local foram levados à 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado.