Governo do Rio tenta impedir volta de líderes do tráfico ao estado

O Governo do Rio quer impedir que chefões do tráfico voltem para presídios estaduais. A cúpula da segurança do estado quer que eles continuem em presídios federais, e por isso pretende ir à Justiça para recorrer das decisões que autorizaram a volta das lideranças do crime ao RJ.

De acordo com informações do G1, serão apresentadas ao Tribunal de Justiça novos elementos que justifiquem a permanência de Luiz Cláudio Machado, o Marreta, e Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, em presídios federais, incluindo um relatório dos órgãos de inteligência. 'Marreta' já voltou ao Rio e foi levado para o presídio Bangu 1; Rogério 157 pode voltar a qualquer momento.

O Ministério Público do Estado do Rio também deve receber o relatório e informou que analisará todos os casos de transferência de presos a penitenciárias federais e 'adotará as providências cabíveis no âmbito das suas atribuições'.

Além disso, o governo também deseja que pelo menos 30 traficantes presos sejam transferidos para presídios federais. A proposta foi apresentada pelo governador Cláudio Castro (PL) ao procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, no último dia 11 de outubro, na sede do MPRJ.