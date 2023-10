Atos golpistas: Polícia Federal atua novamente em São Gonçalo

Não é notícia repetida! A Polícia Federal está novamente em São Gonçalo e pretende prender um homem acusado de ter participado ou fomentado atos golpistas ocorridos no último 8 de janeiro, quando vândalos invadiram e promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos aos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto, em Brasília.

Nesta quarta-feira (25), a PF deflagrou a décima nona fase da Operação Lesa Pátria, onde além dos mandados de prisão preventiva, a PF cumpre também 13 ordens de busca e apreensão contra 12 suspeitos em quatro estados. A operação foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

Policiais federais cumprem medidas judiciais em relação a 12 investigados, sendo cinco prisões preventivas e 13 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. As medidas estão sendo cumpridas em Cuiabá/MT, Cáceres/MT, Santos/SP, São Gonçalo/RJ e em Brasília/DF.



Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo.

As investigações, que começaram em janeiro, continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais cumpridos.

Um dos primos de três filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode estar novamente entre os alvos de buscas. Em janeiro a PF realizou buscas na casa do homem que chegou a divulgar fotos suas no ato que acabou com vandalismo e barbárie.

Até a publicação desta matéria a PF ainda não havia finalizado a operação.