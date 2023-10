Mais uma 'dança das cadeiras' na Polícia Civil

Uma semana após assumir o cargo de secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Marcus Amim fez as primeiras mudanças na corporação. As trocas de delegados e diretores de departamentos foram publicadas no Boletim Interno da PC na noite da última terça-feira (24).

Para as delegacias da região metropolitana a maioria das mudanças serão entre delegacias da própria região, como é o caso das delegacias do Mutuá, Alcântara e Neves. Márcio Esteves de Jesus, que estava como delegado titular da 72ª DP (Mutuá), assume a titularidade da 74ª DP (Alcântara). Luís Maurício Armond Campos, que era o delegado responsável por Alcântara, assume a titularidade da distrital de Neves (73ª DP), que funciona como central de flagrantes. A titularidade da 72ªDP ficará à cargo de Túlio Antônio Pelosi.

As delegacias especializadas também foram atingidas pelas trocas, e as Deams, tanto de São Gonçalo, quanto de Niterói, tiveram as delegadas substituídas. Débora Rodrigues, que estava em sua terceira passagem pela Deam de São Gonçalo foi transferida para a 66ª DP (Piabetá). Já Elisa Barboni de Andrade deixa a Deam de Niterói e assume a 75ª DP (Rio do Ouro).

O delegado Fábio Barucke, então titular da 75ª DP, assume a função de diretor do 5º Departamento de Polícia de Área (DPA).

A Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo também ganhou um novo titular. Willians Batista de Souza, deixou a 64ª DP (São João de Meriti) e assume a especializada.