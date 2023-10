Homem é preso por tentativa de incendiar Igreja da Candelária

Um homem, de 28 anos, foi preso, na manhã desta terça-feira (24), acusado de tentar incendiar a Igreja da Candelária, no Centro do Rio. Funcionários da própria igreja conseguiram conter o fogo, não havendo feridos.

O suspeito foi detido em flagrante por agentes do Segurança Presente e encaminhado para a 5ª DP (Centro).

De acordo com testemunhas, o homem espalhou um líquido inflamável no interior do local. A Polícia apreendeu um coquetel motolov, uma garrafa com líquido inflamável e isqueiros.