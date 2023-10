Três são presos em flagrante com arma e drogas no Colubandê, SG

Três homens foram presos em flagrante com arma e drogas na localidade do Capote, no bairro do Colubandê, São Gonçalo, na noite dessa segunda-feira (23). Os acusados foram conduzidos à delegacia por agentes do 7º BPM.

A ação que prendeu os suspeitos ocorria, inicialmente, para monitoramento na área do 7º BPM. Durante o patrulhamento, os agentes teriam se deparado com os três homens traficando drogas Rua Expedicionário Edisson Soares de Oliveira.

Ao abordá-los, os PMs constataram que os acusados estavam em posse de uma pistola, drogas e quatro rádios transmissores. Com isso, os homens foram levados pelos agentes até a 73ª DP (Neves), onde foram presos em flagrante.