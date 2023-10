Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na queima de ônibus na Zona Oeste do Rio

O Disque Denúncia divulgou um cartaz nesta terça-feira (24), com o título "Quem São Eles?" para ajudar as Forças de Segurança do Rio a obter informações sobre a identificação de dois milicianos (um de camisa rosa e outro camisa escura) que atearam fogo em um ônibus, com passageiros no seu interior, na Zona Oeste do Rio, após a morte do criminoso Matheus da Silva Resende, o Faustão ou Teteus, de 24 anos, sobrinho do miliciano e chefe do grupo paramilitar que age na Zona Oeste do Rio, Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho.

Faustão morreu após confronto com a polícia, nesta segunda-feira (23), na comunidade Três Pontes, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Ele era apontado como o número dois na hierarquia da milícia da região, e é investigado por ao menos 20 morte. O confronto ocorreu com agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Polinter.

Por conta da morte de Faustão, diversos ônibus foram queimados em diferentes pontos da Zona Oeste. Segundo informações, a ordem da queima teria partido do Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pipito. De acordo com o setor de Inteligência das polícias do Rio, o grupo paramilitar já está se organizando para colocar o criminoso no comando.

Quem tiver informações sobre a identificação dos dois milicianos que aparecem no vídeo colocando fogo em um ônibus, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177( WhatsApp)