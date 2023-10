Comércio baixa as portas por medo de novos ataques na zona oeste do Rio

Diante de boatos sobre um toque de recolher ordenado por milicianos, diversos comerciantes baixaram as portas de seus estabelecimentos antes do horário, nesta terça-feira (24), nos bairros da Zona Oeste do Rio. O motivo é o medo de novos ataques pela cidade em represália à morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, o Faustão, que foi sepultado, hoje, no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência.

Há relatos de fechamentos de empreendimentos comerciais em Bangu, Santa Cruz, e em grande maioria em Campo Grande. Nas redes sociais, circulam diversas mensagens de moradores e trabalhadores relatando um possível aviso sobre um toque de recolher.

"Simplesmente toque de recolher às 15h em CG, lojas fechando, ônibus parando de circular", escreveu uma internauta. "Gente e sério esse toque de recolher, ligaram pra minha irmã no telefone do trabalho mandando fechar e ameaçando a usar eles como exemplo", escreveu uma outra pessoa em uma rede social.

Durante o dia, a Polícia Militar intensificou o policiamento em toda a Zona Oeste, principalmente na região de Paciência, onde Faustão foi sepultado. No Twitter da corporação, há diversos vídeos e fotos mostrando o efetivo policial nas ruas para monitorar e impedir novos ataques pela cidade.

Depois de uma segunda-feira (24) marcada pelos ataques criminosos que deixaram mais de 30 ônibus incendiados pela cidade, a capital carioca voltou ao Estágio de Normalidade após atingir o Estágio de Atenção, terceiro nível de risco.