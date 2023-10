Trem da SuperVia é queimado na Zona Oeste do Rio

Um trem da SuperVia foi queimado na noite desta segunda-feira (23), na altura da estação Tancredo Neves, em Paciência, Zona Oeste do Rio. O evento se junta aos mais de 30 ônibus que foram incendiados por criminosos em retaliação a morte de Matheus Rezende, o Faustão, sobrinho do miliciano Zinho. A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou estágio de atenção às 18h40.

A SuperVia informou que, por questões de segurança, foi suspenso temporariamente a circulação de trens entre as estações Benjamin do Monte e Santa Cruz. Em nota, a empresa comunicou que as comitivas entre as estações Central e Campo Grande continuam funcionando normalmente.

Em vídeos, que estão circulando nas redes sociais, é possível observar o trem vazio, sendo incendiado.

Devido aos ataques dos criminosos, a Prefeitura do Rio decretou estágio de atenção nesta segunda-feira (23), às 18h40.

Esse é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que pelo menos uma região da cidade foi impactada por ocorrências com reflexos relevantes na infraestrutura e logística urbana, e afetando diretamente a rotina de parte da população.

Além do trem, pelo menos 36 ônibus foram queimados ao longo do dia na Zona Oeste do Rio, em represália a morte do criminoso Matheus Rezende, que foi baleado durante troca de tiros com a Polícia Civil, nesta segunda-feira (23), na comunidade Três Pontes, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.