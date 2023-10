Dezenas de ônibus são incendiados no Rio em represália à morte de miliciano

Pelo menos 24 ônibus foram incendiados na tarde desta segunda feira (23), na Zona Oeste do Rio. Os ataques criminosos seriam em represália a morte de um dos chefes da milícia atuante no local, Matheus Rezende, sobrinho do miliciano Zinho. Ele foi morto em confronto com policiais. Às 16h50, o município entrou em estado da Mobilização devido os ataques.

O criminoso, que também atendia pelos apelidos de Teteu e Faustão, morreu após ser baleado durante um tiroteio com a Polícia Civil, nesta segunda-feira (23), na comunidade Três Pontes, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Matheus Rezende, traficante morto durante tiroteio com a Polícia Civil | Foto: Divulgação

Até o momento, o Centro de Operações Rio (COR-Rio) confirmou incêndios nos seguintes endereços: Av. Dom João VI, na altura do BRT Magarça, em Guaratiba. (Via interditada em ambos os sentidos); Av. Cesário de Melo, na altura do BRT Santa Eugênia, em Paciência (Via interditada); Rua Guarujá, na altura do Viaduto de Cosmos; Rua Felipe Cardoso, na altura do BRT Cajueiros, em Santa Cruz; e Estrada do Campinho, na altura da Rua Perico, em Inhoaíba.

Os ataques dos criminosos geraram reflexos nos bairros de Guaratiba, Inhoaíba, Paciência, Cosmos, Santa Cruz e Magarça.

Segundo relatos de moradores da região, outros quatro ônibus também foram incendiados em Cosmos; na Estrada do Magarça, em Campo Grande; em Paciência; e na favela do Rola.

Criminosos queimam ônibus na Zona Oeste do Rio, em represália a morte de Matheus Rezende, um dos chefes da milícia | Foto: Divulgação/ Reprodução das redes sociais

Além disso, de acordo com informações dos moradores, algumas vias foram interditadas, como na Avenida Brasil, na altura da Estrada dos Palmares.

Segundo a MobiRio, empresa pública responsável pela operação do sistema BRT, no corredor Transoeste, estão circulando apenas as linhas 13 (Alvorada x Mato Alto - Expressso), 25 (Alvorada x Mato Alto - Parador) e 22 (Jd. Oceânico x Alvorada - Parador).

De acordo com o Centro de Operações Rio, o Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.