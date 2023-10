Viatura da PRF é atacada na BR-101, na altura da Ipuca, em São Gonçalo

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi atacada a tiros, na noite dessa segunda-feira (23) na Rodovia BR-101, (23), na altura da Ipuca, uma das regiões do jardim Catarina, em São Gonçalo. Os policiais estavam baseados em no local cumprindo missão de policiamento os tensivo, quando homens em uma moto e um carro de passeio atiraram no veículo.

Houve confronto e policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) foram ao local, em chamada de emergência, para auxiliar os colegas da PRF e restabelecer a ordem no local. A ocorrência está em andamento.

*Em Apuração