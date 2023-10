Polícia retira 20 toneladas de lixo de barricadas em Vista Alegre, SG

Uma operação de retirada de barricadas e liberação de vias realizada pelo 7º BPM retirou 20 toneladas de lixo de ruas no acesso a uma comunidade no bairro Vista Alegre, São Gonçalo, nesta segunda-feira (23).

A ação ocorreu após uma determinação do comando do 7º Batalhão de Polícia Militar. Participaram da operação equipes de demolição do 7ºBPM e 4º CPA, e agentes do Patrulhamento Tático Móvel. As ruas Itabira e Carlota Antunes de Lima foram desobstruídas.

Leia também:

PM tira mais um fuzil das mãos de criminosos do Complexo do Salgueiro

Dezenas de ônibus são incendiados no Rio em represália à morte de miliciano

1/2 Barricadas atrapalhavam o fluxo de veículos | Foto: Divulgação

2/2 As ruas Itabira e Carlota Antunes de Lima foram desobstruídas | Foto: Divulgação





Segundo a PM, disparos foram efetuados contra as equipes vindos da comunidade do Brejal, porém sem maiores desdobramentos.