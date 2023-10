Violência na Baixada Fluminense: dois casos de pessoas baleadas em dois dias seguidos

Na tarde deste domingo (22), um jovem de 23 anos foi baleado em um bar de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Além do rapaz, outro adolescente de 13 anos também foi baleado, em Mesquita, no sábado (21).

O rapaz de 23 anos, identificado como Yan Vieira, é eletricista naval e tentou separar uma briga no bar do Iguaçu Basquete Clube. Yan foi agredido e revidou. Então, uma pessoa, que não participava da briga, apareceu e atirou na cabeça do homem.

O eletricista naval foi socorrido e levado ao hospital. Yan foi submetido a uma cirurgia de emergência, no Hospital Geral de Nova Iguaçu, e está internado em estado grave.

Leia também:

Presos dois acusados de ligação com milícia na Baixada; vídeo

PRF intercepta van com adolescentes indígenas na Baixada Fluminense

Torcedor morto em briga de organizadas era membro da 'Raça Rubro-Negra'



Além de Yan, outro jovem foi baleado na Baixada Fluminense, mas o crime aconteceu na noite anterior, no sábado (21), em Mesquita.

As testemunhas presentes alegam que um grupo de homens, armados, atiraram contra uma pessoa que estava no bar. Um dos disparos atingiu o adolescente de 13 anos, que foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Edson Passos e transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

A criança está em estado grave, mas seu quadro está estável.