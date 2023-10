Polícia identifica suspeito de executar PM em Itaboraí

A Polícia Civil já tem o nome do principal suspeito de ter executado o subtenente da Polícia Militar, Ronaldo Alves da Conceição, 50 anos, em Itaboraí, na última quarta-feira (18). O acusado teria 30 anos de idade e esta seria a segunda vez que ele tentava matar o PM.

Segundo informações, o suspeito foi visto em um estabelecimento próximo ao local do crime no dia da execução. Pouco depois, o PM foi surpreendido em uma Lava a Jato por dois ocupantes de um moto. Ele foi atingido por três tiros.



De acordo com a apuração policial, o suspeito teria tentado matar o policial em 2018, em Manilha, Itaboraí. No entanto, o PM reagiu e conseguiu balear o suspeito. Ele, então, abandonou seu veículo na Rodovia Niterói-Manilha e deu entrada no Pronto Socorro de São Gonçalo, afirmando que foi vítima de um assalto.

A PM, no entanto, não acreditou na versão do acusado e entrou em contato com os batalhões vizinhos. O 35ºBPM (Itaboraí) passou a informação sobre a troca de tiros e o homem acabou sendo preso.



O acusado tem oito passagens pela polícia por tráfico de drogas, homicídio e roubo. No momento, ele é considerado foragido, por outro crime.



Enterro do Sub-tenente



O enterro de Ronaldo Alves da Conceição aconteceu na manhã da última sexta-feira (20), em São Gonçalo, no cemitério Parque Nycteroi. Por volta de 100 pessoas estavam presentes para se despedir do oficial. O policial deixa duas filhas.