Homem é preso em flagrante ao furtar poste em Niterói

Ele foi detido por agentes do Segurança Presente no momento em que acabava de arrancar a estrutura - Foto: Divulgação

Ele foi detido por agentes do Segurança Presente no momento em que acabava de arrancar a estrutura - Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante por furtar um poste em Niterói na tarde de domingo (22). Ele foi detido por agentes do Segurança Presente no momento em que acabava de arrancar a estrutura.

A equipe chegou ao local, na Rua Tamoios, em Charitas, após receber uma denúncia. De acordo com a equipe do Niterói Presente, o detido contou que fazia a retirada propositalmente com o intuito de levar a estrutura para casa. Ainda segundo os agentes, ele teria dito que furtou "porque quis, já que na rua tem vários".

Leia também



➢ Aluno que sofria bullying ataca escola, deixa uma aluna morta e dois feridos em SP

➢ PM tira mais um fuzil das mãos de criminosos do Complexo do Salgueiro

O homem não tinha nenhuma outra anotação criminal. Ele foi levado para a 76ª DP (Niterói).