Juizado do Torcedor proíbe detidos em briga de frequentar estádios

Onze integrantes de torcidas organizadas detidos durante uma briga que resultou na morte de um torcedor flamenguista em Cosmos, na Zona Oeste do Rio, nesse domingo (22), foram proibidos pela Justiça do Rio de frequentarem estádios de futebol no estado por seis meses.

Os 11 homens fazem parte do grupo de 20 torcedores detidos e apresentados ao Juizado Especial do Torcedor, no Maracanã, durante a partida entre Flamengo e Vasco. A decisão determinou que os 11 devem se apresentar à delegacia do bairro em que moram duas horas antes do início de cada partida. No caso de descumprimento, haverá denuncia por desobediência de ordem judicial.

Confronto vitimou torcedor

O torcedor flamenguista Reinaldo Baptista da Silva Júnior, de 35 anos, o 'Dinho', foi baleado no tórax durante uma briga na estação de trem de Cosmos, na Zona Oeste, horas antes da partida entre o Vasco e Flamengo no Maracanã. Ele e outros quatro foram levados para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, mas Reinaldo não resistiu. Ele deixa uma filha de 3 anos.

A torcida Raça Rubro-Negra teria confirmado que 'Dinho' fazia parte da organizada, mas a família nega. A torcida está proibida de frequentar estádios por cinco anos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando as circunstâncias da morte do torcedor.