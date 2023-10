Torcedor morre em briga de torcida antes do clássico dos milhões

A Polícia apreendeu pedaços de madeira e rojões com as torcidas - Foto: Divulgação/ Reprodução

Um torcedor morreu em briga de torcidas organizadas do Flamengo e Vasco, na tarde deste domingo (22), na estação de Cosmos, na Zona Oeste do Rio.

Os bombeiros do quartel de Campo Grande foram acionados, após a informação de quatro homens feridos por tiros e facadas. Os torcedores feridos foram levados para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, também na Zona Oeste.

Uma equipe da Polícia Militar deteve um grupo com cerca de 200 torcedores de uma torcida organizada com pedaços de maneiro, no bairro de Paciência. Os três suspeitos foram presos e o material apreendido.

Segundo a PM, cerca de 40 pessoas foram conduzidas para o Juizado especial do torcedor (Jecrim), localizado no estádio do Maracanã.



Além disso, em Bangu, também foram apreendidos pedaços de madeira, assim como rojões por agentes do 14º BPM (Bangu) na estação de trem. Não houve detidos.

O Flamengo enfrenta o Vasco na tarde deste domingo (22) no Maracanã.