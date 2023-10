Homens baleados no Salgueiro morrem em hospital

Os dois homens encontrados baleados e armados com fuzil e pistola, na manhã desta segunda-feira (22), no Complexo do Salgueiro, no Salgueiro, em São Gonçalo, morreram após chegarem ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.



A dupla foi ferida durante confronto entre traficantes do conjunto de favelas e policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), que estão ocupando a região e estavam realizando patrulhamento na Estrada das Palmeiras, no interior da comunidade.

Entenda o caso:

PM tira mais um fuzil das mãos de criminosos do Complexo do Salgueiro

A dupla havia sido socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O fuzil e a pistola apreendidos foram levados para a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que com a morte dos acusados, assume a investigação do caso que será registrada como Morte por Intervenção de Agentes do Estado (MIAE).