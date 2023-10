Torcedor morto em briga de organizadas era membro da 'Raça Rubro-Negra'

Reinaldo Baptista da Silva Júnior, de 35 anos, conhecido como Dinho, foi morto durante uma briga entre as organizadas do Flamengo e Vasco. O torcedor pertencia à Raça Rubro-Negra e foi baleado durante uma briga próximo à estação de trem em Cosmos, na Zona Oeste do Rio, no início da tarde de domingo (22).

Na briga, mais quatro pessoas ficaram feridas, dentre elas Allifh José Ferreira, de 30 anos e Alessandro de Souza, 27, que foram baleados. O terceiro ferido, identificado como Caio, 25 anos, foi atacado com uma faca. A quarta vítima ainda não foi identificada. Eles foram encaminhados ao Hospital Municipal Rocha Faria. De acordo com a direção da unidade, o estado de saúde dos pacientes é estável.

Leia também

➢ Torcedor morre em briga de torcida antes do clássico dos milhões



➢ Homens baleados no Salgueiro morrem em hospital

Nas redes sociais, a torcida organizada, que cumpre punição e está impedida de entrar nos estádios, lamentou o caso.



"O G.R.M.C. Raça Rubro-Negra lamenta profundamente a morte de Reinaldo Batista, conhecido como Dinho, integrante da 12° região (Sapê). Prestamos solidariedade aos amigos e parentes, e deixamos aqui a nossa última homenagem. Torcer, lutar", disse em nota.

O grupo, horas antes, ainda publicou que assistia ao jogo da sede da associação. No entanto, outros membros foram vistos nas ruas em meio às brigas com torcedores do Vasco.

Ainda nas redes, amigos da vítima afirmam que ele deixa um filho de três anos: "Que covardia! Saudade eterna, meu mano Dinho! Deixou seu filho em casa pra poder ir para o jogo", disse um amigo.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Reinaldo.

Durante as brigas, vídeos mostram ainda grupos de torcedores com pedaços de madeira e ferro passando e cantando ao lado de um trem. Outras imagens mostram ainda passageiros agachados nos trens para tentar escapar dos tiros. É possível ouvir o desespero de crianças que estavam na composição, enquanto os suspeitos trocam tiros e acendem rojões.