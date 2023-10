Aluno que sofria bullying ataca escola, deixa uma aluna morta e dois feridos em SP

Alunos da Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, foram alvos de um ataque a tiros, autuado por um estudante do ensino médio, na manhã desta segunda-feira (23), por volta das 7h. Uma estudante foi morta, atingida por um disparo na cabeça e outros dois alunos ficaram feridos. O autor do ataque foi preso.

Conforme a Polícia Militar (PM), houve disparos de arma de fogo dentro da unidade, que fica na Rua Senador Nilo Coelho. As vítimas ainda não foram identificadas, de acordo com testemunhas, eram pelo menos quatro suspeitos envolvidos no ataque. O atirador foi detido, mas segundo as informações iniciais da PM, um suspeito está foragido.

Leia também:

➢ Furto em supermercado deixa moradores assustados na Zona Norte do Rio

➢ Torcedor morre em briga de torcida antes do clássico dos milhões

Conforme os alunos, o aluno detido pertencia a uma turma de 1° ano do ensino médio. Entre os supostos autores, um aluno é gay — que foi detido —, uma aluna lésbica e outros dois seriam tímidos e excluídos. Essas características seriam os motivos do bullying, segundo os estudantes.



“Ele era muito zoado aqui na escola. Sofria bullying por ser gay. Duas semanas atrás, ele avisou que iria fazer esse atentado. Ninguém acreditou.’’, contou uma aluna ao Metrópoles, portal parceiro do OSG. . Segundo ela, o suspeito era famoso por publicar vídeos nas redes sociais.

Uma professora do primeiro ano do ensino médio afirmou que, logo após conseguir levar seus alunos para fora da escola, teve acesso a um vídeo no qual o suspeito do ataque aparece sendo vítima de violência física em sala de aula.

“Ele era vítima de bullying, com base nesses vídeos. Tanto que o ataque, pelo que me falaram, começou dentro da sala de aula onde ele estudava”, relatou a educadora ao Metrópoles.



Com o fato, diversos pais foram para a porta da escola buscar seus filhos. Um helicóptero Águia da PM, além de várias viaturas da corporação, foram mobilizados. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, chegou ao local por volta de 9h30.



O governo de São Paulo, por meio de uma nota, prestou solidariedade às famílias das vítimas e alunos que estiveram presentes durante o ocorrido. “Durante o ataque a tiros, três alunos foram atingidos. Uma aluna morreu e outros três feridos estão sendo atendidos no Hospital Geral de Sapopemba. Um deles se machucou ao tentar fugir durante o ataque”, disse o governo.



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), falou sobre o crime nas redes sociais. “Há pouco, um ataque com arma de fogo atingiu três inocentes numa escola estadual em Sapopemba. Infelizmente, tivemos a confirmação de uma morte. Meus sentimentos aos amigos e familiares neste momento de dor. Torço pela pronta recuperação dos feridos socorridos ao hospital do bairro. A Polícia já prendeu o atirador. Estou em contato com o Estado para oferecer o suporte necessário”, postou.