Furto em supermercado deixa moradores assustados na Zona Norte do Rio

Um grupo de indivíduos entrou em um supermercado, na tarde deste sábado (21), e furtou mercadorias do estabelecimento, no Bairro Cocotá, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 17° BPM (Ilha do Governador) foram acionados para averiguar uma ocorrência de roubo a um supermercado na região. Uma equipe do Bairro Seguro Jardim Guanabara também foi ao local, entretanto os suspeitos fugiram antes da chegada dos policiais.

Moradores ficaram assustados com a situação, e se manifestaram nas redes sociais, "Eu estava dentro do mercado foi horrível", contou uma mulher. "Que horror", dizia outro morador.

A ocorrência foi registrada 37ª DP (Ilha do Governador) e o policiamento reforçado na região. O estabelecimento ainda não se pronunciou acerca do caso.