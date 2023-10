PM apreende 29 aparelhos que seriam de criminosos no Rio

PM apreendeu 29 celulares na Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação/ Reprodução

PM apreendeu 29 celulares na Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação/ Reprodução

A Polícia Militar apreendeu 29 telefones celulares na tarde desta sexta-feira (20), na proximidade de um dos acessos da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. Os agentes encontraram os aparelhos embalados e etiquetados, que de acordo com a corporação, pode ser o nome de possíveis traficantes da região.

Equipes da 2ª UPP/Jacarezinho receberam informações de que duas mulheres e um homem suspeitos de integrar tráfico de drogas do Complexo do Alemão passariam pelo local, enquanto os policiais estavam realizando um cerco tático na comunidade.

Os agentes localizaram os suspeitos, e em seguida, fizeram uma revista, na qual encontraram os celulares embalados com plástico filme.

Leia também

➣ Avião pousa no Rio trazendo 67 brasileiros de Israel

➣ Compositor da Imperatriz, Ronaldo Bello, morreu nesta sexta-feira

Os suspeitos e a carga apreendida foram encaminhados à 25ª DP (Engenho Novo). Sendo liberados, após prestar o depoimento, porém os celulares permaneceram na delegacia.