Compositor da Imperatriz, Ronaldo Bello, morreu nesta sexta-feira

O compositor Ronaldo Bello, de 72 anos, um dos responsáveis pelo samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense para o carnaval 2024, morreu na madrugada desta sexta-feira (20), no Complexo Hospitar de Niterói.



O cantor deu entrada no Hospital ainda no dia 12 de outubro, e estava em uma "briga" contra um câncer. Ele faleceu quatro dias após conseguir sua primeira vitória no concurso, entretanto não conseguiu participar da final, que ocorreu na última segunda (16), por conta de sua internação.

"Era um camarada e tanto. Um homem sério, honesto, gente boa demais. É uma grande perda para todos nós", declarou Jeferson Lima, parceiro de Bello na disputa deste ano.

O velório será realizado neste sábado (21), por volta das 13h, na Capela 1 do Cemitério Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição, no Barreto, em Niterói. O sepultamento está marcado para às 16h.

Nota da Imperatriz



"O. G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense recebeu, nesta sexta-feira (20), com muito pesar, a informação do falecimento do compositor Bello, um dos autores do nosso samba-enredo para o próximo desfile.

A Imperatriz manifesta toda solidariedade aos familiares e amigos do poeta. Que seja feita uma passagem de muita luz ao ilustre leopoldinense."