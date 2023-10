Avião pousa no Rio trazendo 67 brasileiros de Israel

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou há pouco no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, trazendo 67 passageiros e 9 pets de Israel. Outros dois passageiros que vieram a bordo do KC-390 desembarcaram no Recife, onde a aeronave pousou mais cedo.

Esse é o sétimo voo da Operação Voltando em Paz de repatriação de brasileiros.

Até o momento, 1.204 brasileiros já foram transportados de Israel e da Palestina, além de 44 animais domésticos desde o início do conflito no Oriente Médio, no dia 7 de outubro.

Sobre a guerra

O último 7 de outubro ficará marcado na História como o dia do ataque do grupo terrorista Hamas à população israelense. A sangue frio foram assassinados bebês, crianças, mulheres e idosos, além de centenas de jovens, incluindo estrangeiros de várias nacionalidades, em pleno feriado judaico, o Shabat. Desde então, o mundo inteiro volta a atenção para o Oriente Médio. Mas entre as várias questões que são suscitadas estão: há uma explicação para tal ato?

O conflito entre Israel e Hamas tem origem na disputa por territórios que já foram ocupados por diversos povos, como hebreus e filisteus, dos quais descendem israelenses e palestinos. Em diferentes momentos, guerras e ocupações, foram expulsos, retomaram terras, ampliaram e as perderam.

De acordo com o professor de direito e de Relações Internacionais Danilo Porfírio Vieira, desde o século 19, a comunidade judaica, principalmente na Europa, começou a se mobilizar em torno de uma ideia de nacionalidade e do retorno ao que considera seu território “bíblico”, perdido durante o Império Romano.

