Segurança Presente prende homem que invadiu residência e manteve família como refém em Niterói

Agentes do Segurança Presente de Niterói prenderam em flagrante um homem, de 25 anos, acusado de invadir uma casa na Avenida Ary Parreiras, em Icaraí, e manter cinco pessoas como reféns. Ele e outros dois criminosos tentavam roubar os pertences da família. O detido já tem uma outra anotação criminal por ameaça.

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (19). De acordo com os policiais do Niterói Presente, os criminosos invadiram a residência e amarraram os familiares em um cômodo. Um vizinho percebeu a movimentação e acionou a equipe do Segurança Presente, que foi até o local.

Um dos bandidos foi preso na hora e a família liberada. Os outros dois fugiram da casa, chegaram a pegar um ônibus, mas acabaram presos pela Guarda Municipal em uma rua sem saída já no Campo do São Bento.

Os presos foram levados para a 77ª Delegacia de Polícia, em Icaraí.